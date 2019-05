Encore des retards dans la collecte des résidus verts

Dès la première semaine de collecte des résidus verts printaniers, les retards s’accumulent partout à travers la ville, et l’on devra tenir une collecte spéciale sur tout le territoire samedi pour remédier à la situation.

Les citoyens de Québec ont droit à quatre jours de collecte répartis durant le mois de mai. Mais les sacs sont restés en plan dans plusieurs rues cette semaine.

La Ville montre du doigt une « combinaison de facteurs », dont l’hiver long et rigoureux. « Tous les fournisseurs connaissent des retards cette semaine », a confirmé la porte-parole de la Ville, Mireille Plamondon.

La neige hâtive a empêché plusieurs citoyens de ramasser les feuilles. Alors que la collecte printanière recueille d’ordinaire des résidus de déchaumage, on doit y ajouter de grandes quantités de feuilles, a expliqué Mme Plamondon.

Sacs plus lourds

De plus, la quantité de gravier sur les terrains est plus importante à cause des opérations d’épandage fréquentes. Les sacs sont donc plus lourds et cela ralentit les opérations.

« Le beau temps est arrivé tout d’un coup la fin de semaine dernière et tout le monde a fait du ménage pour la belle saison. Il y a donc beaucoup plus de matières qu’à la normale, autant dans les ordures que dans le recyclage. Ça provoque de l’attente pour les livraisons, tant au centre de tri qu’à l’incinérateur », a souligné la porte-parole.

Samedi, partout sur le territoire, on tiendra donc une collecte spéciale pour résorber la situation. « Il n’y a aucuns frais pour la Ville. Ils sont assumés par les fournisseurs », a-t-on précisé.

C’est un deuxième printemps chaotique pour la collecte des résidus verts à Québec. L’an dernier, c’était un problème avec l’un des fournisseurs qui avait causé de nombreux retards dans trois des six arrondissements.