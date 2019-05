JOURNAULT, Marcel



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 28 avril 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Marcel Journault, époux de madame Pauline Boucher, fils de feu Blanche-Yvonne Roy et de feu Henri Journault. Il demeurait à Beaumont. Outre son épouse Pauline Boucher, il laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Guy Létourneau) et Sylvie (Marc Frongillo); ses petits-enfants : Jessie, Cindy, Simon et Jérôme; ses frères et sa soeur : Raynald (Louise Ferron), Nicole (Jean-Paul Desbiens), Gérard (Carole Tremblay) et Yvon (Marie-Josée Robert); ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier infiniment tout le personnel soignant et les bénévoles de la Maison du Littoral pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://dons.mspdulittoral.com/toutes-nos-campagnes.à compter de 12h30.L'inhumation s'effectuera au cimetière de Beaumont. La famille aura le plaisir de vous recevoir pour partager un léger goûter au centre communautaire de Beaumont, 48 chemin du Domaine.