TREMBLAY, Francine



À l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec, le 7 mai, à l’âge de 73 ans et 3 mois, est décédée madame Francine Tremblay, épouse de feu M. Bruno Bhérer, fille de feu monsieur Paul-Henri Tremblay et de feu madame Marguerite Gagnon. Elle demeurait à La Malbaie, secteur St-Fidèle. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es), à lade 19h à 21h.L’inhumation se fera au cimetière de St-Fidèle à une date ultérieure. Madame Tremblay laisse dans le deuil ses enfants: Geneviève (Serge Dallaire), Richard, Lydia; ses petits-enfants: Alicia (Alexandre Tremblay) et Simon; ses frères et sœurs: Adrienne, feu Andrée, Raynald (Jacqueline Simard), feu Agathe, Charles, Patrice (feu Johanne Néron), Éric (Vicky Fortin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bhérer, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel et l’équipe des soins palliatifs de l’hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec pour leur professionnalisme, leur dévouement et les bons soins prodigués. Un merci particulier à la Fondation Mains de l’Espoir pour leur accompagnement et leur soutien durant toutes ces années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mains de l’Espoir. La direction a été confiée à la