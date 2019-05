BERNIER, Simone



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 30 avril 2019, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédée madame Simone Bernier, épouse en premières noces de feu monsieur Urbain Bernier et en secondes noces de feu monsieur Maurice Bernier. Elle était la fille de feu dame Marie-Louise Guimont et de feu monsieur Josaphat Bernier. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Elle laisse dans le deuil sa fille Francine (Pierre-Yves Bourgault); sa petite-fille Emilie Bourgault. Elle était aussi la mère de feu Daniel. Sont aussi affectés par son départ, de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre plusieurs membres de sa famille qui l'ont précédée, autant du Québec que de la Nouvelle Angleterre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) GOR 3G0. Des formulaires seront disponibles à l'église. De sincères remerciements sont adressés au personnel du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour les excellents soins et leur humanisme.où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 10h, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial "au bord de l'eau".