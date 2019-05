GAUDREAU, Claudette Bourret



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 27 avril 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Claudette Bourret, épouse de feu monsieur André Gaudreau. Née à Beauport, le 11 septembre 1942, elle était la fille de feu dame Bernadette Robert et de feu monsieur Rosario Bourret. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Beauport à une date ultérieure. Madame Gaudreau laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Martyne Labrecque), Marylène (Marco Thériault); ses petits-enfants: Laurie-Ann, Sarah-Kim et Cédrik; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Jacques (Claudette D'Amour), Denise (Denis Cauchon), Gérald, Ginette (André Roy), André (Linda Lortie); de la famille Gaudreau: Raymond (feu Micheline Lortie), frère Gilles ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de