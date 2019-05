Financement du tramway: «On va trouver une solution», assure François Legault

Le premier ministre François Legault promet de trouver «une solution» pour régler le financement du projet de tramway à Québec, qui fait toujours l’objet d’une chicane entre le fédéral et le provincial.

«On va trouver une solution», a assuré le premier ministre lors d’un discours prononcé devant les membres de l’Union des municipalités du Québec réunis dans la capitale nationale, ce matin.

À défaut de préciser comment il s’y prendra, M. Legault a envoyé un signal clair en ce qui concerne le Fonds de la taxe sur l’essence fédéral, qui a été bonifié par Ottawa dans le dernier budget Morneau.

Photo Simon Clark

«Le 504 M$, il va servir à l’ensemble des municipalités», a dit le premier ministre, en excluant donc que cette somme additionnelle serve à financer le projet de tramway à 3 milliards de la Ville de Québec.

«Une autre manière», mais laquelle?

Pour le financer, «on va trouver une autre manière», a dit M. Legault.

Le sujet n’a pas tardé à rebondir à l’Assemblée nationale. «C'est quoi, cette autre manière, et à quel moment le financement va être confirmé?» a demandé le chef libéral par intérim, Pierre Arcand, lors de la période des questions.

M. Legault a d’abord reproché à Ottawa d’avoir laissé entendre que les 504 M$ «pourraient servir pour financer le tramway de Québec».

Photo Simon Clark

«Ce que j'ai dit aux maires et mairesses des municipalités ce matin, c'est que le plein 504 millions sera bientôt disponible pour l'ensemble des municipalités», a déclaré le premier ministre.

La balle à Ottawa

Pour ce qui est du tramway, M. Legault a renvoyé la balle à Ottawa, en l’invitant à «revoir son financement».

«Nous, on a une autre interprétation. On pense que, s'il y avait une réelle volonté politique de la part du premier ministre, le problème du financement du tramway à Québec serait réglé», a répliqué M. Arcand.

«Les étudiants, les gens d'affaires réclament ce projet, et une majorité de la population l'appuie, a continué le chef de l’opposition officielle. On a l'impression que le premier ministre cherche tout simplement à gagner du temps parce qu'il ne veut rien savoir de ce projet. Peut-il au moins être clair et l'admettre?»