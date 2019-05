Jordan Lévesque de «La Voix» au Festival New Country Brome

Après avoir épaté les quatre coachs de la plus récente édition de «La Voix» grâce à son interprétation de «Tennessee Whiskey» lors des Auditions à l'aveugle et s'être rendu en quarts de finale de l'émission, Jordan Lévesque poursuit son chemin en musique.

Le chanteur est l'une des têtes d'affiche de la première édition du Festival New Country Brome, dont la programmation complète a été dévoilée jeudi. L'événement se tiendra du 26 au 28 juillet, sur le site de l'Expo Brome.

La dernière journée, le candidat de l'équipe de Marc Dupré se frottera à plusieurs classiques du country assoicés à Luke Bryan, Alan Jackson, Chris Stapleton et Garth Brooks, entre autres.

En plus de Jordan Lévesque, Matt Lang et Sule – qui ont aussi tous deux participé à «La Voix» –, le groupe canadien The Chris Buck Band, l'Australien Wayne Law, Guylaine Bourdages et Manon Lévesque offriront des prestations.

Pour connaître tous les artistes de ce grand rassemblement et acheter des forfaits: festivalnewcountry.com.