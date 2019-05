La rareté de la main-d’œuvre, talon d'Achille des petites entreprises manufacturières québécoises

MONTRÉAL – Malgré leur bonne santé financière, les petites entreprises manufacturières sont plus touchées par la rareté de la main-d’œuvre que les plus grandes, indique le Baromètre industriel québécois de Sous-traitance industrielle Québec (STIQ), publié aujourd'hui.

Selon cette 10e enquête réalisée auprès de 500 petites et moyennes entreprises (PME) manufacturières québécoises, le nombre de postes à pourvoir représente, de façon générale, 15% du nombre total d’employés. Mais, s’il atteint 10% chez les entreprises de 100 à 500 employés, il bondit à 21% chez celles qui emploient 10 à 19 personnes.

L’étude indique qu’environ 83% des PME se disent préoccupées par les problèmes de recrutement de main-d’œuvre spécialisée, d’autant que la croissance de certaines pourrait être compromise. La question de la relève est aussi un enjeu majeur pour les trois quarts d’entre elles.

«À elles seules, les 500 entreprises interrogées par STIQ dans le cadre du Baromètre auront 4000 postes à combler en 2019», a fait savoir Richard Blanchet, président-directeur général de STIQ, dans un communiqué.

«Bien qu’il n’y ait pas de solution miracle, le contexte de pénurie pousse les entreprises à être plus innovantes dans le recrutement, à améliorer leurs pratiques de gestion des employés et à rendre leur organisation plus attrayante auprès des jeunes», a-t-il ajouté.

On note dans l'étude que 63% des PME interrogées ont constaté une «augmentation significative de leur chiffre d’affaires par rapport à 2017», déjà une année record pour plusieurs entreprises.

Les difficultés de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre ne sont pas, toutefois, les seuls enjeux. Le retard technologique pèse également sur les PME manufacturières du Québec, tout comme l’absence d’une véritable culture du partenariat et le bas niveau du taux de renouvellement de la clientèle.

Par ailleurs, le Baromètre note quelques avancées en 10 ans d’analyse de la santé des PME manufacturières. «Leurs compétences se sont accrues, elles innovent davantage et, en majorité, elles ont entamé leur transformation numérique. Ces constats nous encouragent à regarder l’avenir avec optimisme», peut-on lire également dans le rapport.