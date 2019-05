Les 76ers forcent la tenue d’un septième match

Les 76ers ont dominé les Raptors de Toronto 112 à 101, jeudi soir à Philadelphie, ce qui leur a permis de forcer la tenue d’un septième match dans cette série de deuxième tour de la NBA.

Les vainqueurs ont été réguliers comme une horloge, marquant 29, 29, 29 et 25 points à chaque quart. Jimmy Butler a été le plus productif dans le camp des 76ers avec une récolte de 25 points, six rebonds et huit mentions d’assistance.

Ce dernier a été appuyé par ses coéquipiers Ben Simmons et Joel Embiid, qui ont respectivement inscrit 21 et 17 points.

Du côté des Raptors, Kawhi Leonard a de nouveau été le meilleur joueur de son équipe. L’athlète de 27 ans a amassé 29 points, 12 rebonds et cinq mentions d’aide. Pascal Siakam a également bien fait, lui qui a inscrit 21 points.

L’affrontement ultime aura lieu, dimanche soir, dans la Ville Reine. Le vainqueur de cet ultime duel se mesurera aux Bucks de Milwaukee, qui ont vaincu les Celtics de Boston en cinq parties.