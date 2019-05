Les magasins Spring ont une collection de chaussures inspirées d'Aladdin et c'est «extra»

L'engouement pour le film Aladdin est bien présent si on se fie aux nombreuses marques qui souhaitent s'associer au long-métrage de Disney pour créer des collections capsules exclusives.

C’est le cas de la marque Call It Spring qui vient tout juste de mettre sur leur site l’éventail de chaussures et accessoires pour hommes et femmes inspirés de l’univers de la cité d’Agrabah.

Les produits offerts dans le cadre de cette collection mode reprennent les couleurs du film (le bleu marine, le mauve et le doré). On retrouve aussi plusieurs imprimés et tissus qu’on imagine bien dans la garde-robe de Jasmine elle-même, comme ces mocassins en satin.

Courtoisie Call It Spring

Chaussures Arabiannights, 60$, callitspring.com

On retrouve aussi de véritables souliers de princesse que l’on imagine bien porter avec une robe de bal de finissants!

Courtoisie Call It Spring

Sandales à talon Threewishes, 65$, callitspring.com

Une mention spéciale aux accessoires très «bling-bling» agrémentés de nombreuses franges et sertis de pierres et brillants.

Courtoisie Call It Spring

Sac à main à franges, 45$, callitspring.com

Il y a même une bague en forme de serpent, faisant référence à Jafar qui se transforme en cobra!

Courtoisie Call It Spring

Bague Ammorous, 12$, callitspring.com

Call It Spring n’est pas la seule marque à avoir fait une collection spéciale pour la sortie du remake du film Aladdin : le géant du maquillage MAC a aussi une gamme de maquillage inspirée par Jasmine, Aladdin, Apu, Jafar et toute la gang.

Les collabos entre marques de vêtements et les séries et films sont de plus en plus populaires : H&M a récemment sorti une collection rétro trop belle en l’honneur de Stranger Things!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!