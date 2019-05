Mahée Paiement partage un souvenir... osé!

Plutôt tranquille par les temps qui courent sur les réseaux sociaux, Mahée Paiement a publié, jeudi, un souvenir pour le moins... osé!

La comédienne de 43 ans a partagé une photo d’archives où on la voit nue sur la plage de White Sands, au Nouveau-Mexique.

Allongée sur le sable blanc, la comédienne se tient la tête à une main et envoie un regard intense au photographe.

«A blast from the past [traduction libre: “le souffle du passé”]», a simplement écrit la maman de trois enfants sur son compte Instagram.

Les internautes ont été nombreux à aimer et à commenter cette publication.

«Magnifique», «tellement belle», «superbe»: voilà quelques-uns des commentaires des abonnés de Mahée Paiement à la suite de cette publication.

Le 28 février dernier, la comédienne a annoncé sa séparation sur les réseaux sociaux après une relation de plus de 10 ans.

«Nous tenons à vous mettre au courant de certains développements sur notre situation familiale, par respect pour ce que nous avons vécu, pour nos enfants, notre famille, nos amis, nos proches, nos partenaires ainsi que pour les gens qui nous suivent et nous soutiennent. Après plus de dix ans en couple à fonder une famille tant désirée, nous avons pris la décision de nous séparer et de poursuivre notre parcours chacun de notre côté», avait écrit la femme d’affaires.

Mahée Paiement et Jean-François Comeau ont trois enfants, Eva, Philippe et Gabriel, et gèrent l’entreprise Mahée Parfums qui vend sacs, parfums, soins et accessoires en ligne et dans plusieurs boutiques à travers le Québec.