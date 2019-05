Mario Duhamel a fait confiance à la vie

OTTAWA | À sa troisième présence en finale chez les juniors, Mario Duhamel est toujours aussi fébrile. L’entraîneur associé des 67’s d’Ottawa vit une aventure qui ressemble étrangement à une certaine finale de la LHJMQ en 2008.

Cette année-là, il épaulait également André Tourigny derrière le banc des Huskies de Rouyn-Noranda. Le duo en était à ses premières armes ensemble. La meute était arrivée en finale avec 12 victoires consécutives après avoir balayé les Foreurs, l’Océanic et les Sea Dogs. Elle s’était inclinée en cinq matchs face aux Olympiques menés par un certain Claude Giroux.

Cette année, les 67’s ont éliminé les Bulldogs d’Hamilton, les Wolves de Sudbury et les Generals d’Oshawa en restant invaincus. Mais voilà qu’ils ont frappé un os en finale. Après avoir remporté les deux premiers matchs à Ottawa la semaine dernière, ils ont perdu les deux derniers à Guelph face au Storm. Ils sont de retour à la Place TD ce soir pour renverser la vapeur devant leurs partisans.

« Chaque finale est différente et revêt un cachet particulier. Ce n’est jamais les mêmes équipes et les mêmes adversaires, indique celui qui avait soulevé la coupe du Président en 2016 dans son rôle d’adjoint au directeur général des Huskies, Gilles Bouchard. Mais il reste une chose, c’est du hockey. C’est toujours excitant. Surtout qu’on a fait un long chemin depuis deux ans. »

Opportunité en or

Duhamel a retonti sur le paillasson des 67’s lorsque Tourigny en est devenu l’entraîneur-chef à l’été 2017. Il avait été limogé de son poste chez les Olympiques en janvier 2017 après 47 matchs. Il avait vendu sa maison dans la grande région de la capitale fédérale et explorait certaines options. Il ne courait pas les opportunités. Il avait décidé de faire confiance à la vie. Sa patience a payé, car l’organisation junior ontarienne a nommé son grand ami dans ses fonctions en juin.

Le magnétisme de Tourigny, la découverte d’un nouveau réseau dans la Ligue de l’Ontario et le refus de déraciner à nouveau ses trois enfants l’ont poussé à repartir à l’aventure dans sa région. Le plan était clair, la vision de l’organisation collait à ses principes et ses tâches étaient bien déterminées.

Il avait fait une introspection après son renvoi qui représentait une véritable gifle au visage, la pire de sa jeune carrière d’instructeur. « Cet épisode de ma vie m’a permis de découvrir la région. Je préfère voir les points positifs. J’en suis sorti grandi, admet l’homme de 44 ans qui avait été auparavant à la barre des Voltigeurs de Drummondville durant quatre ans.

Bien au-delà du hockey

« Je suis devenu un meilleur entraîneur et j’en bénéficie aujourd’hui, souligne ensuite celui qui amène son grain de sel dans la recette du succès des 67’s. Ça me pousse à me surpasser.

« J’ai accepté mentalement de ne pas être entraîneur-chef. Quand j’ai pris ma décision de venir à Ottawa, je devais accepter pleinement mon rôle et être confortable. J’avais la même vision qu’André. Nous sommes sur la même longueur d’onde. J’ai mon rôle et j’amène l’eau au moulin dans une organisation digne des professionnelles. »

Tourigny et Duhamel n’ont même plus besoin de se parler tellement que leur relation est passée à un autre niveau. Cette première paire d’entraîneurs québécois dans l’histoire de la OHL est comme un vieux couple. Les chicanes en moins !

« Cette saison, c’était notre huitième ensemble et on se côtoie depuis 2005. Notre relation est rendue bien au-delà du hockey. Nos familles sont très près l’une de l’autre. On a vécu quatre ans à Rouyn ensemble et ensuite au Colorado deux ans, énumère Duhamel à propos de leurs nombreuses aventures. On voyage dans le sud ensemble. J’ai vu grandir ses enfants. Ils étaient hauts comme trois pommes et ils ont maintenant 19 ans. Ils ont aussi toujours pris soin des miens. L’entraide est omniprésente.

« C’est maintenant l’amitié avant le coaching, poursuit-il. Les relations sont amicales, familiales et professionnelles. Avec le temps, les priorités ont changé. C’est bien ainsi. Nous pensons de la même façon et nous avons la même vision. On veut le bien et le succès de chacun. »