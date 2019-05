Matt Marsh veut saisir sa chance

L’artilleur de 27 ans Matt Marsh a occupé le rôle de releveur plus souvent qu’à son tour au fil de sa carrière, mais son poste pourrait être bien différent cette année avec les Capitales de Québec.

Le lanceur américain Josh Kimborowicz a annoncé aux Capitales qu’il n’allait pas se pointer le bout du nez au camp d’entraînement en raison d’une blessure et qu’il songeait à prendre sa retraite. C’est donc deux portes plutôt qu’une qui se sont ouvertes pour le poste de partant et Marsh compte bien en profiter. Pour le moment, Karl Gélinas, Arik Sikula et le vétéran Scott Richmond détiennent ce titre.

«Nous avons un lanceur qui est tombé au combat en raison d’une blessure (Kimborowicz). S’il y a une opportunité, je serai prêt à prendre son poste de partant. J’aimerai que ce soit une routine. Mon but est de venir ici et d’avoir du plaisir. Je veux donner aux Québécois des raisons pour applaudir, a mentionné le principal intéressé. Être partant, c’est autre chose. Je veux savoir comment l’être. Lancer contre les frappeurs à plusieurs reprises, je veux savoir ce que c’est.»

«Il nous a vraiment impressionnés depuis son arrivée, a révélé le gérant des Capitales Patrick Scalabrini. Il est le candidat favori en ce moment (pour être le quatrième lanceur partant). Il y a d’autres d’options pour le dernier poste. C’est ce qui arrive quand il y a beaucoup de nouveaux visages. Tu ne sais pas trop à quoi t’attendre [...] Plus le camp va avancer, plus on aura une idée. Ce sera intéressant jusqu’à la toute fin.»

Une première apparition satisfaisante

Lors de son premier match hors-concours dans ses nouvelles couleurs, mercredi soir face aux Blacksox, Marsh a fait écarquiller bien des yeux. En deux manches, l’américain a accordé un point aux visiteurs, mais il s’est ressaisi en effectuant trois retraits au bâton en plus d’accorder seulement un coup sûr par la suite.

«J’avais des papillons dans l’estomac avant le début du match, a indiqué Marsh. Plus tu lances, plus tu sens comment les choses se passent. Au final, ça s’est bien passé.»

«Il a atteint 95 milles à l’heure. On veut qu’il se lève et qu’il saisisse le poste de quatrième partant», a dit Scalabrini au terme de la rencontre.

L’ancien des Ducks de Long Island dans la Ligue atlantique aura une nouvelle occasion de se faire valoir en fin de semaine, alors que les Capitales disputeront deux matchs hors-concours à Ste-Marie-de-Beauce, samedi après-midi, avant de prendre la direction de Coaticook, dimanche.