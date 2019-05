Ottawa accorde 7,5 millions $ pour la production de films francophones

GATINEAU – Le versement d’une somme non récurrente de 7,5 millions $ visant à «atténuer les défis» touchant au financement de films francophones en 2019-2020 a été annoncé jeudi par le gouvernement fédéral.

C'est que les fonds du volet sélectif du Programme de production de Téléfilm pour l’exercice financier en cours «étaient presque déjà complètement engagés», des sommes ayant servi à financer des productions de l’exercice précédent.

«Notre cinéma fait notre fierté et je ne le laisserai pas tomber», a dit le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, Pablo Rodriguez.

«Je serai toujours présent pour défendre notre culture et notre langue, a poursuivi l’élu montréalais. Pour nous, il n’était pas question que de bons films ne soient pas réalisés. C’est pour ça que ce nouvel investissement sera disponible dès cette année pour appuyer directement les projets en français.»

La directrice générale de Téléfilm Canada, Christa Dickenson, a indiqué pour sa part qu’une somme de 2,5 millions $ est également disponible pour des longs métrages francophones en attente de financement, portant la cagnotte actuelle à 10 millions $.

Son organisation a congédié récemment trois de ses directeurs, une décision qui pourrait être liée aux problèmes de financement des films cette année.

Plusieurs organisations comme l’Union des artistes, l’Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son ainsi que la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma ont notamment signé une lettre dans laquelle ils remercient «sincèrement et chaleureusement» le ministre Rodriguez pour son intervention, quelques semaines après une rencontre au sommet.

Deux nominations au conseil d’administration

Le ministre Rodriguez a par ailleurs annoncé jeudi la nomination de Robert Spickler à titre de président du conseil d’administration de Téléfilm Canada et de Karen Horcher comme membre du conseil.