Près de neuf Canadiens sur dix continuent de lire les journaux

Même si les journaux imprimés en arrache par les temps qui courent en raison de la migration des annonceurs vers le numérique, il semble que les Canadiens sont toujours attachés à leurs journaux préférés, 88 % des adultes au pays et des milléniaux lisant un journal au moins une fois par semaine, toutes plateformes confondues.

Il s’agit du meilleur score en sept ans, selon les données de la septième étude annuelle «Les journaux: partout et en tout temps» menée en février dernier par Totum Research pour le compte de l’organisme Médias d’info Canada.

Lors de la première étude, en 2012, 85 % des adultes canadiens lisaient un journal au moins une fois par semaine, que ce soit sa version imprimée ou son prolongement en ligne. On parle donc d’un gain de 3 %.

Si la version imprimée est privilégiée le matin en raison de ses textes de fond, les Canadiens continuent de s’informer tout au long de la journée par l’entremise des portails d’information des journaux, indique-t-on.

«L'étude de cette année démontre clairement que les versions imprimée et numérique du journal jouent un rôle unique et distinct dans la vie des Canadiens et Canadiennes», a indiqué Claude Heimann, président de Totum Research, jeudi, par communiqué.

«Par exemple, on remarque que les gens aiment démarrer leur journée en lisant les reportages exhaustifs et approfondis de leur journal imprimé, puis demeurent au fait des développements par le biais de sa version numérique au cours de la journée», a-t-il ajouté.

On apprend de plus que 83 % des lecteurs de journaux trouvent une partie du contenu de leur journal sur la toile, et 52 % des adultes s’alimentent à la fois du contenu imprimé et diffusé en ligne.