Projet de Loi 17: inquiétudes pour le covoiturage

Le président de Netlift, Marc-Antoine Ducas, et le fondateur d’Amigo Express, Marc-Olivier Vachon, présenteront tous deux leurs inquiétudes et recommandations en commission parlementaire vendredi.

«Plusieurs acteurs nous ont fait savoir que [cette limite] causerait problème dans des situations de covoiturage interurbain, qui sont vraiment du covoiturage normal, et non pas du covoiturage commercial», a-t-il dit.

«En ce moment, le dédommagement permis est de quelques dizaines de sous par kilomètre. Quelqu’un qui part de la Rive-Sud pour aller travailler au centre-ville et qui fait par exemple 10 km, on peut trouver que ç’a l’air équitable, 4 $ le trajet. Mais s’il faut que le conducteur paie 20 $ de stationnement par jour, ça ne compense pas le coût réel, ce n’est pas vraiment un incitatif», a-t-il donné en guise d’exemple.

«Il faut aussi compenser les compromis. Si j’attends quelqu’un pendant 10 minutes après le travail, et qu’un jour ça lui prend cinq minutes de plus, que j’arrive en retard à la garderie et que ça me coûte 8 $ d’amende... je ne vais plus vouloir covoiturer», a-t-il dit.