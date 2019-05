Suis-je en train de me faire avoir?

J’ai 37 ans et je suis en couple depuis un an avec un gars du même âge. Nous partageons beaucoup de choses ensemble, sauf une : ses amis. Lui et trois autres gars qui ont fait leur CEGEP ensemble ont continué de se voir une fois par mois. Un peu comme un rituel. L’hiver c’est en jouant au hockey dans une ligue de garage et l’été à la balle molle. Après chacune de leurs rencontres, ils vont ensuite prendre un verre ensemble pour jaser.

J’ai demandé qu’il me présente les gars en question mais il refuse. Pour lui c’est son jardin privé, et comme ils n’ont jamais eu l’intention de se fréquenter en couple, ça n’aurait aucun intérêt, selon lui, qu’il me les présente. Trouvez-vous ça normal?

P.T.

L’amitié entre hommes est un facteur d’équilibre et n’enlève rien à votre couple. Réjouissez-vous que votre amoureux tienne à cette amitié solide, cette valeur sûre dans sa vie. Ça prouve sa capacité d’attachement.