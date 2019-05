Tramway: la Ville de Québec refuse d’envisager un projet moins coûteux

La Ville de Québec refuse d’envisager une version réduite et moins coûteuse de son projet de transport collectif structurant, une solution évoquée par le premier ministre François Legault jeudi pour mettre un terme à la querelle Québec-Ottawa.

C’est le président du Réseau de transport de la Capitale, Rémy Normand, qui a réagi sur l’heure du midi aux déclarations du premier ministre.

Pas question de songer à un plan B, a-t-il martelé. La Ville refuse d’envisager l’option de réduire les coûts de 3,3 milliards $ et l’ampleur de son projet qui comprend un tramway comme colonne vertébrale avec des trambus et de nouveaux parcours Métrobus.

En mêlée de presse, au Centre des congrès de Québec, M. Normand a dénoncé le «double discours» du premier ministre.

«D’un côté, on nous dit qu’on a des solutions puis après ça, on nous dit que la solution, ça va être de demander à Québec de réduire son projet. On ne fera pas ça», a-t-il insisté, invitant M. Legault à préciser sa pensée. «Il a un discours de bonne heure le matin où il dit qu’on va trouver des solutions puis il a un autre discours après où il change de version. Quelle est la vraie version ?»

«C’est très décevant pour la Ville de Québec. On est en présence d’une guerre fédérale-provinciale. Les évènements de ce matin nous le confirment encore plus qu’on pouvait le soupçonner. On semble vouloir nous faire jouer dans ce film-là mais depuis le début, on dit qu’on ne fera pas ça mais c’est décevant qu’on essaie de se servir de la Ville de Québec», a-t-il critiqué.

Lehouillier réagit

La situation qui survient est «malheureuse», selon le maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Il a néanmoins applaudi le premier ministre, François Legault, qui selon lui «se tient debout» devant le fédéral. Il a rappelé que pour Lévis, le réseau structurant de Québec est essentiel.M. Lehouillier est persuadé que le projet ira de l'avant malgré tout.

«C'est un projet trop important pour la grande région de Québec. Je suis convaincu qu'on va finir par trouver des solutions. Mais je trouve que c'est de bonne guerre que le gouvernement Legault mette un peu de pression sur le gouvernement fédéral.»

Il juge qu'Ottawa est le principal responsable des tergiversations sur le financement du réseau. «Ont-ils peur de ce que les autres provinces vont penser qu'ils ajoutent 700 ou 800 millions pour le tramway?» a lancé le maire, qui note le «ressentiment anti-Québec qui semble vouloir se réveiller».

«J'ai l'impression que le gouvernement fédéral veut faire attention.»

– Avec la collaboration de Stéphanie Martin

Plus de détails à venir...