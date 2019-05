Uber et Lyft ont perdu 4 G$ en 2018

Alors que le gouvernement Legault se penche en commission parlementaire sur un nouveau modèle d’affaires de l’industrie du taxi, les géants Uber et Lyft demeurent toujours incapables d’atteindre la rentabilité, ayant perdu 4 milliards $ l’an dernier.

Uber entrera officiellement à la Bourse vendredi où le transporteur prévoit recueillir 9 milliards $ US auprès des investisseurs. L’entreprise de San Francisco, qui dit compter 91 millions d’utilisateurs dans le monde, sera ainsi valorisée à plus de 90 milliards $ US.

Dans son prospectus, Uber se dit toutefois incapable de prédire quand l’entreprise atteindra la rentabilité. Sur chaque course que ses chauffeurs réalisent dans le monde, Uber dit perdre 58 cents US.

Pertes de 3 G$ pour Uber

Uber a perdu plus de 3 milliards $ US l’an dernier (hors gains exceptionnels) sur des revenus de plus de 11 milliards $ US. Au premier trimestre de 2019, Uber a fait état d’une perte d’un milliard $ US sur des revenus de 3 milliards $ US.

Selon le professeur de la New York University Stern School of Business, Arun Sundararajan, « si Uber veut devenir une entreprise de 1000 milliards $, elle devra investir dans le changement des comportements des automobilistes et aller conquérir les banlieues », a-t-il indiqué à CBS News.

Hausse des coûts chez Lyft

Au premier trimestre de 2019, Lyft a fait état de revenus de 776 millions $ US tout en déclarant une perte de 1,14 milliard $. L’an dernier, Lyft avait perdu 910 millions $ US.

Photo AFP

Pour rivaliser avec son fidèle concurrent Uber, Lyft a vu ses coûts exploser de plus de 200 % depuis un an.

L’entreprise dit avoir accordé des promotions aux consommateurs et des conditions financières généreuses à ses chauffeurs pour les fidéliser au cours des derniers mois.

Lyft, qui revendique près de 40 % du marché américain, a prévenu les marchés que sa croissance allait être moins importante que prévu ces prochains trimestres.

À la suite de son introduction le 29 mars à la Bourse Nasdaq à un prix de 72 $ US, l’action de Lyft n’a cessé de dégringoler depuis. Mercredi, le titre du transporteur a terminé la séance à 55,28 $ US, en baisse de 7 %.