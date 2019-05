Une 2e vie à vos instruments

C’est mardi dernier que la Fondation la portée a procédé à son lancement officiel en compagnie de son artiste porte-parole, Gabrielle Shonk. La Fondation la portée est un organisme sans but lucratif qui a comme mission de recueillir et remettre en état des instruments de musique usagés afin de les redistribuer à des jeunes issus de milieux défavorisés. De plus, la fondation se donne comme mandat de fournir des sources d’apprentissage gratuites et pertinentes aux jeunes bénéficiaires et de sensibiliser la population sur les bienfaits de la pratique d’un instrument de musique comme loisir pour le développement et la socialisation des jeunes. Le président et fondateur, Raphaël Bujold, a lancé un appel aux musiciens qui ont des instruments désuets. Renseignements : https://fondationlaportee.com.