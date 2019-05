[VIDÉO] Kirk Hammett, de Metallica, tombe sur scène, et ça le fait bien rire

Alors qu’il voulait activer sa pédale wah-wah, le guitariste Kirk Hammett a malencontreusement glissé, la manœuvre entraînant une chute... Ouch!

Comme le rapporte Blabbermouth, les spectateurs du concert de Metallica à Milan ont eu droit à un petit imprévu hier soir.

Pendant la chanson Moth into Flame, alors qu’il s’apprêtait à jouer son solo, Kirk Hammett a perdu pied en voulant activer sa pédale wah-wah, qui était mouillée. Il n’en fallait pas plus pour qu’il tombe et se retrouve les pieds au-dessus de la tête.

Mais n’envoyez pas de fleurs tout de suite, le guitariste a pris un petit moment pour rire de ce qui venait de lui arriver et il a continué à jouer comme si rien de tout ça n'était arrivé.

Dès la fin du concert, Hammett a commenté l’incident sur son compte Instagram: «Ummm – J'ai glissé sur ma pédale wah-wah humide. Il a tellement plu que j'avais l'impression de jouer de la guitare sous la douche.»

Même si Disque dur compatit avec Kirk Hammett, cet incident n’est rien comparé à ce qui est arrivé à James Hetfield au Stade olympique de Montréal en 1992...

Et que dire de Marjo à Jonquière?