Voitures de luxe, châteaux, hôtels: la vie de luxe du sultan de Brunei qui a promulgué une loi condamnant les homosexuels à la lapidation

Prétextant le respect de la Charia, Hassanal Bolkiah, le sultan du petit État asiatique de Brunei a tenté de condamner les homosexuels à la lapidation. Suscitant une polémique légitime, il a annoncé que la loi ne serait pas appliquée suite aux pressions internationales, notamment les appels au boycott de célébrités telles que George Clooney et Ellen Degeneres.

Le sultanat de Brunei est soumis à une loi rigide et rigoriste qui affirme s’inspirer de la charia. Pourtant, Hassanal Bolkiah et sa famille sont connus pour leur opulence et leur extravagance qui s’assimilent visiblement à une forme d’hypocrisie.

En effet, Bolkiah était connu comme étant un playboy dont les frasques étaient documentées. L’homme qui vaut 20 milliards de dollars était considéré comme le plus riche du monde dans les années 1980-1990 avant d’être détrôné par Bill Gates.

AFP

Avec son frère, ils dépensaient leurs millions dans les casinos londoniens, dans des voitures de luxe, des yachts et des hôtels.

AFP

Le sultan détiendrait ainsi avec son cadet plus de 5000 voitures, dont 500 Rolls-Royce et serait un habitué des courses nocturnes en Ferrari dans les rues endormies de Bandar Seri Begawan, capitale de Brunei.

De même, pour célébrer son second mariage, le souverain s’est fait construire un immense palais de 1778 chambres et un garage pouvant inclure 800 voitures. Tout cela au cout modique de 600 millions de dollars. Le Guinness World Records l’a nommé plus grand palais résidentiel du monde.

Bolkiah avait également engagé Michael Jackson pour son 50ème anniversaire.

Le frère de Hassanal, Jepri aurait notamment entretenu un harem de 40 femmes.

La seconde épouse célébrée par le palais a notamment dépensé 2,7 millions de dollars auprès d’une voyante.

AFP

Le sultan a son propre zoo. Les chefs d’État qui visitent le pays ont le plaisir de faire un petit tour dans cette faune privée où cohabitent 30 tigres du Bengale, des flamants roses et des cacatoès.

AFP

Bolkiah a évidemment son propre Boeing 747 qui lui a couté 400 millions de dollars auxquels s’ajoutent 120 millions en aménagement luxueux.

Enfin, le monarque apprécie beaucoup son coiffeur londonien qu’il fait ramener en première classe au palais pour se faire couper les cheveux, soit la coupe classique à près de 20 000 dollars.

Ça décoiffe...