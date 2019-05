120 ans d’histoire au Manoir Richelieu

Fairmont Le Manoir Richelieu se prépare à vivre une année particulièrement intense à l’occasion de son 120e anniversaire. Construit en 1899 par la firme Richelieu & Ontario Navigation Company, ce grand hôtel, qui offre maintenant 405 chambres, proposera de belles surprises, des événements spéciaux et des offres exclusives tout au long de l’année 2019. Parmi les choses à retenir : un espace d’exposition, accessible gratuitement à tous, qui relatera les moments marquants de l’histoire de l’hôtel ; des forfaits exclusifs 120e anniversaire et une grande fête en juin pour les 120 ans du Manoir Richelieu et les 25 ans du Casino de Charlevoix. Niché entre mer et montagnes, le Manoir Richelieu offre aussi un magnifique golf de 27 trous et un centre multisport complet avec piscines. Renseignements : https://www.fairmont.fr/richelieu-charlevoix.

Succès record

Le Club Rotary Québec-Val-Bélair a tenu, le 28 avril dernier, son activité annuelle de financement Couleurs et Saveurs du Monde sous la forme d’un brunch-bénéfice sous la présidence d’honneur de Chantal Arguin, présidente d’Arguin et associés, arpenteurs-géomètres. La participation de 475 convives jumelée à celle de partenaires (Jean-Maurice Vézina) et d’un encan silencieux, qui a rapporté plus de 5000 $, ont permis d’amasser une somme record de 42 000 $ qui sera utilisée pour soutenir des organisations et des activités tant au niveau local que régional et international. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Germain Blackburn et Michel Baribeau, membres du Club et du comité organisateur ; Chantal Arguin, présidente d’honneur ; Marc Rondeau, président du Club Rotary Québec-Val-Bélair ; Louis-Marie Lavoie et André Pomerleau, membres du club et du comité organisateur.

Pour Deuil Jeunesse

Quatre étudiants de 4e secondaire de St-Patrick’s High School de Québec ont réussi, avec l’aide de leur famille et de bénévoles, à amasser 6121 $ pour Deuil Jeunesse lors de l’événement Pleins Pâtés dépassant ainsi l’objectif de 4000 $ qu’ils s’étaient fixé. Cette somme servira à des jeunes endeuillés qui pourront bénéficier d’un suivi gratuit ou à moindre coût de Deuil Jeunesse. Sur la photo, de gauche à droite : William-Alexandre Soucy, Charles-Étienne Drouin, Jose-Maria Ing et Benjamin Craig.

De cœur pour ses jeunes patients

Dre Isabelle Bouchard, pédiatre et directrice médicale du Camp pour enfants diabétiques de l’Est-du-Québec (CEDEQ), qui accueille depuis 1975 des enfants diabétiques de type I sur le site du camp Trois-Saumons, participera, le dimanche 7 juillet, au demi-ironman de Muskoka, en Ontario, afin d’amasser des sommes au profit du CEDEQ et de l’Association régionale Les Diabétiques de Québec. Dre Bouchard, qui travaille auprès des jeunes vivant avec le diabète de type 1 depuis plus de 16 ans, est déjà à l’entraînement pour relever son défi : 1900 mètres de natation, 90 km de vélos et 21 km de course. Il est possible de soutenir le projet de la Dre Isabelle Bouchard en faisant un don : https://www.lesdiabetiquesdequebec.org/defi-demi-ironman-accueil.

Anniversaires

Gaétan Boucher (photo), ex-patineur de vitesse (longue piste) quadruple médaillé olympique, 61 ans... Sunny War Cloud, de son vrai nom, Robert Rancourt, lutteur retraité, originaire de Jonquière, 63 ans... Jean-François Renaud, propriétaire de la boutique Oclan du Quartier Petit-Champlain à Québec... Adam Deadmarsh, avec les Nordiques en 1994-95, 44 ans... Marc Boilard, auteur, avocat, chroniqueur, polémiste et consultant, 53 ans.

Disparus

Le 10 mai 2018. Michel Brazeau (photo), 62 ans, producteur de spectacles bien connu à Québec... 2017. Ted Hibberd, 91 ans, membre de l’équipe canadienne de hockey (Royal Canadian Air Force Flyers) médaillée d’or aux Jeux olympiques d’hiver de 1948.... 2016. Steve Smith, 26 ans, champion canadien de vélo de montagne... 2000. André « Dédé » Fortin, 38 ans, chanteur et compositeur du groupe les Colocs.