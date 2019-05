175 000$: le salaire moyen d’un gérant de magasin chez Walmart

Le géant du commerce de détail Walmart a dévoilé mercredi dans son rapport annuel le salaire moyen de ses employés aux États-Unis, alors qu’il est régulièrement accusé de ne pas offrir des conditions de travail optimales par rapport à la concurrence.

Chez Walmart, le taux horaire moyen d’un commis de plancher qui travaille à temps complet est de 14,26$ US, ou environ 25 000$ US par année, selon le rapport annuel de l’entreprise.

L’écart est toutefois important entre employés: certains gagnent 11$ de l’heure, alors que d’autres touchent 24,70$ de l’heure, a expliqué à ABC News le porte-parole de l’entreprise Kory Lundberg.

La semaine de travail à temps plein est de 34 heures, mais la plupart des associés travaillent de 37 à 38 heures par semaine.

Par ailleurs, des assurances maladie sont offertes à tous les associés qui travaillent plus de 30 heures par semaine.

Salaire de directeur

Fait qui peut surprendre, le salaire moyen d’un directeur de grand magasin Walmart est de 175 000$ annuellement, un salaire qui varie en fonction du volume des ventes et de la taille du magasin.

«Ces magasins sont souvent les plus grosses entreprises dans une communauté, ils engrangent jusqu’à 100 M$ US en ventes et ont 300 employés», a ajouté le porte-parole.

Près de 75% des gérants de ces imposantes surfaces ont commencé comme associés, au bas de l’échelle.

Le PDG de Walmart, Doug McMillon, a gagné de son côté 22,8 M$ en salaire en 2018, soit 1000 fois plus d’argent qu’un salarié moyen.

Des compétiteurs comme Amazon ou Costco se targuent d’offrir 15$ de l’heure à tous leurs employés.

Selon Charles Fishman, un spécialiste en commerce de détail qui a écrit le livre The Wal-Mart Effect, Walmart a voulu augmenter les salaires «en raison de la concurrence d’autres détaillants, mais aussi parce qu'elle savait qu'elle ne payait pas assez», a-t-il indiqué à ABC News.

Par ailleurs, le fait que Walmart ait réduit son roulement de personnel au cours de la dernière année montre que les salaires et les formations fonctionnent.

Les employés ne quittent plus l'entreprise pour aller faire 1$ de plus de l’heure chez un compétiteur, ils s’y installent et ils y restent, conclut le spécialiste.