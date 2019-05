25 choses que vous ne saviez (peut-être) pas pour le 25e anniversaire de «l’album bleu» de Weezer

Pour prendre une pause des nombreux déchirements entre fans déchus et fans fidèles de Weezer sur les médias sociaux, revenons à leur tout premier album.

C’est son 25e anniversaire cette semaine, après tout!

Surnommé l’album bleu, cet opus éponyme paraissait le 10 mai 1994. Les 10 chansons de ce premier titre de Weezer résonnaient comme un authentique trésor pop saturé de couches de guitares.

Comme si le groupe avait voulu proposer un autre son que le grunge alors en perte de vitesse tout en en gardant les bons éléments.

Voici 25 faits inusités sur ce classique réunissant 10 titres qu’on fredonne encore par coeur 25 ans plus tard.

Sur le plan promotionnel, tout ce qui a été prévu par l’étiquette DGC était de faire parvenir le premier single Undone - The Sweater Song aux stations de radio. Et c’est à peu près tout. Aucune tournée n’était prévue.

Seulement 20000 copies en CD et cassette avaient été en impression à la sortie de l’album. La première édition du livret accompagnant le CD ne contenait d’ailleurs que quatre pages.

Les membres de Weezer n’avaient pas non plus de grands espoirs pour les ventes de l’album. Pour la première semaine, ils avaient prévu en vendre... 45. Pour arriver à ce chiffre précis, ils ont tout simplement calculer que leurs amis, leurs familles et leurs connaissances allaient probablement se procurer l’album.

Après une semaine en vente, le nombre d’album vendus se chiffrait à 90. Le double de leurs prévisions!

Le premier guitariste de Weezer, Jason Cropper, a été congédié trois jours avant l’enregistrement du Blue Album. Le reste du groupe lui a fait signer une entente pour qu’il ne parle jamais publiquement du temps qu’il était leur guitariste.

Toutefois, Brian Bell, le remplaçant de Cropper, ne joue aucune guitare sur l’album! On peut seulement l’entendre sa voix à quelqures reprises. Alternative Press raconte que River Cuomo aurait enregistré à lui seul toutes les pistes prévues pour Cropper en une seule journée.

Ric Ocasek, le leader du groupe new wave The Cars, a produit l’album bleu.

AFP

Les Trois Accords, de grands fans de Weezer, reprennent My Name is Jonas en français... Ça donne Mon nom est Jonathan.

Le clip de la pièce Buddy Holly réalisé par Spike Jonze, recréant le décor de la série télé Happy Days, s’est mérité quatre trophées au MTV Music Awards et deux autres au Billboard Music Awards.

Le single de la pièce Buddy Holly est sorti le 7 septembre 1994... Le jour même où le chanteur Buddy Holly aurait eu 58 ans.

River Cuomo ne croyait pas que Buddy Holly était suffisamment bonne pour se retrouver sur l’album. C’est Ric Ocasek lui-même qui l’a convaincu de l’intégrer.

Buddy Holly est finalement devenue l’une des préférée de River Cuomo à interpréter en spectacle.

La toute première version du refrain contenait des paroles différentes. Plutôt qu’une référence à Mary Tyler Moore et Buddy Holly, Weezer chantait : «Oo-wee-oo you look just like Ginger Rogers, Oh, oh, I move just like Fred Astaire.»

Selon BuzzFeed, le succès phénoménal du clip de Buddy Holly a quelque peu effrayé River Cuomo. Il croyait que le succès du groupe était surtout dû au clip plutôt qu’à la musique. C’est pourquoi il ne voulait pas sortir de clip pour la promotion du deuxième album Pinkerton. Finalement, il s’est réconcilié avec le format vidéoclip en acceptant d’en tourner un pour Say It Ain’t So.

Pour leur tournée estivale en 2018, Weezer a recréé le clip de Buddy Holly sur scène.

The World Has Turned And Left Me Here serait la toute première chanson de l’album que Rivers Cuomo a écrite pour l’album. Il l’aurait composé dès 1991 avant même la formation de Weezer l’année suivante.

En entrevue avec le Rolling Stone, Rivers Cuomo a admis qu’il a copié Welcome Home (Sanatorium) de Metallica inconsciemment en composant les arpèges d’Undone - The Sweater Song. Et pourtant, il voulait au départ recréer une chanson «à la Velvet Underground».

Durant le tournage le clip d’Undone - The Sweater Song, l’un des chiens figurants a fait ses besoins sur la pédale de bass drum du batteur Patrick Wilson.

Le clip de Say It Ain’t So a été tourné dans le garage où habitaient le bassiste Matt Sharp et Rivers Cuomo.

Selon Songfacts, le fameux garage de la pièce In the garage, existe vraiment et il se trouve au 2226 avenue Amherst, West Los Angeles en Californie.

In the garage serait également la dernière pièce à avoir été écrite pour l’album.

Le solo dans Only in dreams est la performance guitaristique dont Rivers Cuomo est le plus fier en tant que musicien.

Le Blue Album se serait vendu à 3 millions de copies aux États-Unis seulement.

L’ex-bassiste Matt Sharp a poursuivi Weezer en 2002 pour faire reconnaître ses droits d’auteurs. Il prétendait à l’époque qu’il a collaboré à l’écriture de certaines pièces. Une entente hors-cours fut signé et Cuomo s’est réconcilié avec son ancien bassiste en 2004. Leur retrouvaille les a même incité à jouer ensemble en duo pour un spectacle impromptu à l’Université d'État de Californie à Fullerton.

L’idée de la pochette sur fond bleue a été inspirée à River Cuomo par la compilation Do It Again des Beach Boys. Il voulait ainsi recréer son esthétique douteuse et négligée.

Toutefois, c’est avec la pochette de l’album Crazy Rhythms du groupe The Feelies qu’on voit une plus grande similitude.