Aîné condamné à 81 mois de prison

JOLIETTE | Un septuagénaire qui a tué son ex-conjointe en provoquant volontairement une collision avec un semi-remorque, dans Lanaudière, a écopé vendredi d’une peine de 81 mois de pénitencier.

Emprisonné depuis son arrestation à l’été 2017, Pierre Courtois ne pourra donc pas quitter le centre de détention dès maintenant, comme l’avait suggéré son avocat.

Il n’y restera pas non plus durant 12 ans, comme le réclamait la Couronne.

Le pompier retraité de 77 ans a plaidé coupable à une accusation réduite d’homicide involontaire, la semaine dernière.

Il était auparavant inculpé du meurtre prémédité de son ex-conjointe, Sylvie Deshaies.

Le juge de la Cour supérieure François Dadour l’a condamné vendredi à six ans et neuf mois d’incarcération. « [...] Aucune peine ne rendra jamais Mme Sylvie Deshaies à ses enfants, à ses sœurs, à ses amis, à la société », a insisté le magistrat.

Famille déçue

Courtois, l’homme au fort gabarit qui s’est présenté dans le box des accusés avec un déambulateur, a accueilli sobrement la sentence.

« La peine, on aurait aimé plus, c’est sûr, mais il y a des barèmes. Le juge a bien expliqué ça. Mais nous autres, ça ne nous enlève pas notre peine, on n’aura [plus] notre Sylvie, jamais, alors que lui, je trouve qu’il s’en sauve pas pire à bon compte », a réagi vendredi la sœur de la victime, Nicole Deshaies, au palais de justice de Joliette.

« Je me plie au jugement, mais si vous me demandez si je suis heureux, non je ne suis pas heureux. [...] Quant à moi, c’est terminé, on vit nos peines, et cet homme-là, qu’il aille au diable », a poursuivi son frère Yvon Deshaies, qui s’est ouvertement prononcé en faveur de la peine de mort.

Leur sœur cadette a péri dans une collision frontale dans la nuit du 5 juillet 2017, à Saint-Jacques, dans Lanaudière.

Durant les mois précédents, la dame de 50 ans avait fréquenté Pierre Courtois, mais la relation a vite pris fin.

L’accusé acceptait très mal la rupture et a tenté de se réconcilier avec la victime lors d’un week-end dans un chalet de Chibougamau.

Une chicane a toutefois éclaté à leur retour du Nord-du-Québec, lorsque Mme Deshaies a découvert que l’aîné s’était rapproché d’une autre femme.

Courtois a relancé la mère de famille chez elle, où des coups ont été échangés. La victime, qui était en état d’ébriété, s’est retrouvée face contre terre, inconsciente.

Morte asphyxiée

Croyant l’avoir tuée, le septuagénaire l’a mise dans le coffre de sa voiture et a quitté les lieux. Il projetait de se suicider en fonçant dans un poids lourd sur la route 158.

Pour une raison inexpliquée, l’accusé a décidé de déplacer son ex-conjointe à l’avant du véhicule. Il s’est alors aperçu qu’elle était toujours vivante, mais n’a pas changé ses funestes plans.

La voiture s’est enflammée après la collision et Mme Deshaies est décédée asphyxiée par la fumée.