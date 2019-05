Alicia Moffet et Rafaëlle Roy chantent en duo et vous donneront des frissons!

Alicia Moffet et Rafaëlle Roy, deux anciennes candidates de l’émission La Voix, se sont amusées à enregistrer un court duo, et le résultat est magnifique.

C’est que les deux chanteuses ont des voix qui se marient à merveille et leur reprise de Can't Help Falling in Love, d'Elvis Presley, risque de vous donner des frissons!

Ce n’est malheureusement qu’un court extrait d’une chanson en duo, mais on espère qu’Alicia et Rafaëlle enregistrent un cover ensemble! Plusieurs abonnés ont d’ailleurs laissé savoir qu’ils souhaitaient en entendre plus, et on est bien d'accord!

On se souvient qu’Alicia avait participé à La Voix il y a environ quatre ans et avait atteint la demi-finale.

De son côté, Rafaëlle s’est rendue jusqu’en finale dans l’équipe de Marc Dupré, mais c’est Geneviève Jodoin qui a remporté les grands honneurs.

Ce n’est pas la première fois que Rafaëlle reprend une chanson bien connue avec un candidat de La Voix: il y a quelques semaines, sa reprise de Shallow avec Rick Pagano avait fait le tour du web.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!