«Au-delà de 50 km/h, on est presque sûr de tuer un piéton»

Les usagers vulnérables de la route, et plus particulièrement les piétons âgés, représentent une proportion de plus en plus grande des victimes, selon le dernier bilan de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Ces chiffres sont totalement inacceptables, selon Jeanne Robin, de l’organisme Piétons Québec, qui croit que des mesures doivent être adoptées sans tarder afin de protéger les piétons.

«C’est très inquiétant. On voit que le bilan routier s’améliore de façon générale, mais il a cessé de s’améliorer pour les piétons», a-t-elle déploré en entrevue à l'émission Le Québec matin, aujourd'hui, sur les ondes de LCN.

«On peut même considérer que c’est un recul de 10 ans pour les piétons. Ça fait trois ans que ça s’aggrave pour les piétons, et on est revenu à des chiffres de 2010. Les piétons sont vraiment les laissés-pour-compte», a-t-elle poursuivi.

Le nœud du problème, selon Mme Robin, est que le nombre de véhicules n’a cessé d’augmenter au Québec au cours des dernières années, que la taille de ceux-ci a gonflé et que la vitesse continue de tuer.

«Marcher, ça devrait être sécuritaire! Au-delà de 50 km/h, une collision a neuf chances sur dix de tuer un piéton, on est presque sûr de le tuer. Sous 30 km/h, le piéton a toutes les chances de survivre», a donné en exemple Mme Robin.

Des mesures d’apaisement de la circulation aux endroits où piétons et véhicules routiers cohabitent devraient être mises de l’avant, selon l’organisme.

«Le principal problème est la distraction. Il y a des limites à la prévention. De demander à chacun de se concentrer, ça ne fait plus ses preuves. Ce que l’on suggère est d’améliorer la sécurité du réseau routier en général et des véhicules. Des chaussées rétrécies, des trottoirs traversants, des chaussées surélevées, tout ce qui peut faire en sorte que les piétons seront exposés moins longtemps aux dangers de la circulation motorisée et seront plus visibles», a dit Mme Robin.

Selon elle, toutes ces mesures permettront d’améliorer le bilan routier chez les piétons.