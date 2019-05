CBS a censuré l’épisode d’une de ses séries pour ne pas froisser la Chine

LOS ANGELES | Une scène coupée pour ne pas froisser le gouvernement chinois, un message informant les téléspectateurs de cette «censure» afin de préserver l’intégrité des auteurs: c’est la «solution créative» adoptée par la chaîne CBS pour l’un des épisodes de sa série The Good Fight récemment diffusé aux Etats-Unis.

Pendant plus de huit secondes, un carton noir portant le message «CBS a censuré ce contenu» s’est affiché à l’écran à la place d’un petit film d’animation qui devait ponctuer l’épisode de The Good Fight, série satirique dérivée de The Good Wife que CBS propose sur sa plateforme de vidéo à la demande.

«Nous avions des inquiétudes avec certains sujets contenus dans cette séquence animée de l’épisode», a expliqué vendredi à l’AFP une porte-parole de CBS.

Selon les médias américains qui ont eu accès à la séquence censurée, celle-ci commençait par rappeler le fait que The Good Wife a été interdite en Chine en 2014. Le clip d’animation dénonçait ensuite la censure ayant frappé de nombreux autres domaines, de Winnie l’Ourson (censé rappeler à certains le président Xi Jinping) à la lettre «N», brièvement interdite lorsque des opposants l’ont utilisée pour critiquer le gouvernement de Pékin.

Cette séquence devait intervenir après une vive polémique sur la censure en Chine opposant les avocats figurant dans la série et le patron d’une firme fictive, parodie de Google. Ces scènes n’ont, elles, pas été censurées.

Le couple d’Américains ayant créé The Good Fight, Michelle et Robert King, auraient initialement menacé de quitter la série pour protester contre cette censure de la part de CBS. Ils ont finalement accepté de renoncer à cette scène en échange de ce message à l’écran pendant huit secondes.

«C’est la solution créative sur laquelle nous sommes tombés d’accord», a dit la porte-parole de CBS.