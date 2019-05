ComediHa! Fest-Québec: des têtes d’affiche pour ses 20 ans

Cet été, l’événement souligne ses 20 ans d’existence en grand en confiant l’animation de ses soirées les plus populaires à des ténors de l’humour. Ainsi, du 7 au 18 août prochains, nul autre que P-A Méthot, Phil Roy, Kev Adams, Les Denis Drolet, Pierre Hébert et Fabien Cloutier prendront la barre des très courus Galas ComediHa!, présentés par Vidéotron au Palais Montcalm. Chaque gala sera une occasion renouvelée de voir des numéros originaux, spécialement concoctés par les animateurs et leurs invités.

Très attendue aussi, la soirée Bonne fête ComediHa! animée par Normand Brathwaite, le point culminant des festivités relatives aux 20 ans de rires et d’émotions que nous offre ce festival. Marie-Andrée Poulin a assisté à la conférence de presse cette semaine. Apprenez-en plus en regardant le reportage à l’émission.

« Depuis 2000, les Galas ComediHa! sont des incontournables de notre programmation, a déclaré Sylvain Parent-Bédard, président-fondateur de l’Agence ComediHa! Plusieurs numéros ont marqué la mémoire collective des Québécois grâce à leur diffusion à la télé. Encore une fois cette année, on promet d’en mettre plein la vue aux festivaliers avec des événements de grande envergure comprenant des centaines d’artistes invités, des numéros exclusifs et plusieurs surprises. »

Pour information et achat de billets : comedihafest.com