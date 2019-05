Course du Grand défi Pierre Lavoie: des milliers d’étudiants au rendez-vous

Plus de 5500 étudiants prendront le départ de la Course du Grand défi Pierre Lavoie, dont le coup d’envoi sera donné samedi matin sur la colline parlementaire à Québec.

Avec 850 accompagnateurs, ces jeunes du secondaire, du collégial et de l’université parcourront les 270 kilomètres de cette course à relais qui prendra fin dimanche, au Stade olympique de Montréal.

«Maintenant à la huitième édition de La Course, la plus grande course d’adolescents au monde, je peux affirmer que cet événement est un point de bascule pour beaucoup de participants, a indiqué Pierre Lavoie vendredi par communiqué.

«Au fil des ans, nous avons entendu tellement d’exemples inspirants et déterminants pour les jeunes, cela me donne espoir en la future génération. Je crois réellement que nous contribuons, à notre façon, à changer les habitudes de vie de certains jeunes. Ils m’inspirent à me dépasser», a poursuivi le fondateur de l’événement.

Guillaume Lemay-Thivierge et l’ancienne patineuse de vitesse Marianne St-Gelais soutiendront les participants tout au long de l’épreuve, qui devrait durer près de 30 heures.