Décor de party pour la soirée Artis

MONTRÉAL – À quelques heures de la 34e soirée Artis, tout est en place au Théâtre Denise-Pelletier, alors que les animateurs peaufinent les derniers détails. Sur la scène, le décor est un clin d’oeil au thème de cette année, le party, avec un immense bar de 40 pieds.

Souhaitant amorcer un virage vert en étant le plus écoresponsable possible, la production a fait appel à la technologie, plutôt qu’à un décor en bois dont la durée de vie est habituellement éphémère.

«On fonctionne seulement avec des écrans et des colonnes de lumières LED a expliqué Mélanie Riendeau, productrice déléguée du gala. On a, par exemple, un immense écran qui va descendre du plafond au besoin. On a principalement choisi des équipements réutilisables.»

La structure qui supporte ce fameux écran a constitué un véritable défi pour l’équipe technique, car le tout pèse près de 16 000 livres. «Il a fallu s’assurer que le toit du théâtre pouvait supporter une telle charge. Tout a été vérifié et certifié, il n’y a aucun danger.»

Quand le directeur artistique a proposé l’idée du bar pour sublimer l’idée de la fête, sa proposition a été immédiatement acceptée. «Le bar de 40 pieds, qui occupe une grande partie de la scène, est constitué de plateformes avec un mur d’écrans sur le devant. On avait le goût d’être dans un bar où le party pogne. Cette structure va également nous permettre quelques petites surprises.»

Animateurs fébriles

Maripier Morin et Jean-Philippe Dion, les animateurs de la soirée, s’entendent pour dire que leur gala est excellent sur papier. Il faut maintenant qu’ils le rendent de la meilleure façon. «On idéalise un peu le gala de l’an dernier, a précisé Jean-Philippe Dion. Le problème est qu’on compare le produit fini avec notre première journée de répétition. Il faut qu’on se donne une chance. On sait que le gala est vraiment bon, drôle, diversifié et avec pleins de surprises.»

Même si elle a déjà du sommeil à rattraper, sa complice est prête à tout pour réussir son pari. «S’il le faut, je peux faire un 48 heures sans dormir parce qu’il faut que ce soit parfait. Et ce n’est pas juste nous autres qui devons nous pratiquer, on doit aussi répéter avec toute l’équipe, les techniciens, les caméramans, les présentateurs, etc.... Il faut que tout le monde suive pour que tout soit parfait.»

La 34e soirée Artis sera présentée dimanche à TVA. Dès 19 h, l'émission «Artis, le tapis rouge» sera animée par Anouk Meunier, Sabrina Cournoyer et Patrice Bélanger. À compter de 20 h, Maripier Morin et Jean-Philippe Dion prendront la barre du gala.