Des ingénieurs québécois ont conçu des lits d’hôpitaux révolutionnaires qui permettent d’éviter les chutes, favorisent l’autonomie du patient et facilitent le travail des infirmières et préposés.

La collaboration entre des enseignants du cégep de La Pocatière, l’entreprise Solutions Novika, du même coin dans le Bas-Saint-Laurent, et Umano Medical de L’Islet, dans Chaudière-Appalaches, a permis de concevoir une gamme de lits munis de plusieurs innovations.

Une technologie installée dans le lit a comme objectif d’éviter que le patient chute, grâce à une balance indiquant que le poids de la personne se déplace.

« On peut savoir où est le patient dans le lit. Si le patient se déplace sur le côté du lit, on va le savoir », dit Luc Landry, chercheur et ingénieur pour Solutions Novika.

La balance permet de suivre l’évolution du poids du patient sans qu’il soit obligé de sortir du lit, ce qui est plus difficile chez des patients dont la santé est plus faible.

Le lit détecte aussi les objets qui pourraient être coincés lorsqu’on le descend ou le monte, comme une bonbonne d’oxygène.

Facile à nettoyer

Il a aussi été pensé pour être facile à nettoyer et conçu pour aider le patient à sortir du lit seul pour qu’il reprenne des forces.

« Quand le patient est capable de se lever tout seul, l’infirmière n’a pas mal dans le dos parce qu’elle l’a aidé à se lever, et le patient va guérir plus vite », a pu constater Luc Landry.

Umano Medical est actuellement le fournisseur de lits d’hôpitaux au gouvernement du Québec.

L’entreprise fabrique cette gamme de lits adaptés aux différents environnements, par exemple pour les gens qui subissent une chirurgie bariatrique ou qui sont en soins palliatifs. Ils ont une capacité de 1000 lb et de l’espace pour que le conjoint ou la conjointe puisse s’allonger près du malade.

Certains sont conçus pour les soins en santé mentale, avec moins de points d’attache, ou pour les CHSLD, avec la détection de sortie de lit. Un lit plus « de base », le ook snow, coûte environ 5000 $, et jusqu’à 15 000 $ pour le ook snow ALL, qui repousse les limites technologiques.

Avancées technologiques

Depuis juillet, Umano Medical fabrique et vend jusqu’à 30 lits ook snow ALL par semaine au Canada, en Angleterre, aux États-Unis et bientôt en Australie. Le lit sera présenté au Brésil sous peu.

« C’est vraiment un beau succès pour nous. On développe toujours des avancées technologiques pour le patient et les soins infirmiers, on essaie toujours d’améliorer autant l’un que l’autre », a indiqué Christian Cariou, président d’Umano Medical.

►L’équipe a reçu un prix Synergie du Conseil de la recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, assorti de 120 000 $ pour la conception de la gamme de lits, cette semaine à Ottawa.