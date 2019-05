École nationale de police du Québec: difficile de recruter des candidats

NICOLET | L'École nationale de police du Québec, située à Nicolet, dans le Centre-du-Québec, peine de plus en plus à remplir ses cohortes.

À la clôture de la période d'inscriptions le 1er mai, seulement 702 candidats s'étaient manifestés. Ils étaient 734 en 2018 et 994 en 2013. La baisse est de près de 30% en six ans.

Chaque année, l'école doit fournir un peu plus de 700 diplômés pour répondre aux besoins des différents corps policiers du Québec. En tenant compte des échecs et des abandons, on fera face à un manque à gagner de quelques dizaines de recrues cette année.

«On arrive extrêmement serré», a constaté Pierre Saint-Antoine, porte-parole de l'École nationale de police.

«On ne veut pas arriver juste comme ça. On veut laisser un bassin de choix et de sélection auprès des corps policiers québécois», a-t-il poursuivi.

Pour attirer plus de recrues, l'établissement réclame du ministère de l'Éducation une atténuation du contingentement dans les programmes collégiaux de techniques policières.

Des mesures sont en place également pour raccourcir les délais de reprise des tests échoués. On tentera enfin d'accroître les entrées de «policiers conventionnels». Des candidats dont l'arrivée n'était prévue que l'an prochain seront invités à intégrer plus rapidement l'école.

Rendre plus facile la réussite de la formation est complètement exclue pour l'École nationale de police.

Par ailleurs, si elle est adoptée, la Loi sur la laïcité ne s'appliquera pas aux aspirants. Ce ne sera le cas qu'à partir du moment où ils seront promus et deviendront des policiers en titre.

«C'est évident que le projet de loi ne vise pas les étudiants», a indiqué le député caquiste de Nicolet-Bécancour, Donald Martel.