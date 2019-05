Essais du Grand Prix d’Espagne: Lance Stroll dans le mur

Le Québécois Lance Stroll a effectué une sortie dans les derniers instants de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne, aujourd'hui, près de Barcelone, après avoir réalisé le 13e meilleur temps en vertu d’un chrono de 1 min 19,855 s.

Stroll, qui a effectué 28 tours, a accusé un retard de 1,904 s sur le meilleur chrono du jour, réalisé par le pilote de l’écurie Mercedes Valtteri Bottas (1:17,951), mais a devancé son coéquipier Sergio Perez (1:20,459), 17e.

Les mécaniciens de l’écurie Racing Point ont malgré tout réussi à effectuer les réparations à temps pour la deuxième séance d’essais.

Derrière Bottas, les deux pilotes de Ferrari Sebastian Vettel (1:18,066) et Charles Leclerc (1:18,172) ont fait bonne figure. Lewis Hamilton (1:18,575) a pris le quatrième rang, devant le Français Romain Grosjean (1:18,943).

Les qualifications et la course auront lieu samedi et dimanche, respectivement. L’écurie Mercedes sera en quête d’un cinquième doublé en autant d’épreuves depuis le début de la campagne.