Gio Gonzalez reprend vie à Milwaukee

Embauché par les Brewers de Milwaukee au cours des dernières semaines, le vétéran lanceur Gio Gonzalez continue de bien faire au monticule.

Gonzalez (1-0) n’a permis aucun point en cinq manches et deux tiers, vendredi après-midi au Wrigley Field de Chicago, dans une victoire de 7 à 0 des Brewers contre les Cubs. Le gaucher de 33 ans, qui a signé sa première victoire dans le baseball majeur depuis le 30 septembre dernier, a cédé seulement deux coups sûrs et trois buts sur balles durant cette rencontre. Il a ainsi abaissé sa moyenne de points mérités à 1,69 après trois départs en 2019.

Le voltigeur Ryan Braun a frappé un circuit en solo, en quatrième manche, aux dépens du partant des Cubs Jose Quintana (4-2) pour inscrire le premier point des Brewers. Les visiteurs ont ensuite ajouté deux points lors de chacune des trois dernières manches.

Le receveur des Brewers Yasmani Grandal a bien fait avec deux coups sûrs en quatre présences, produisant deux points. Les Cubs (22-14) et les Brewers (24-16), qui s’affronteront de nouveau samedi et dimanche, sont en lutte pour le premier rang de la section Centrale de la Nationale. Les Brewers ont remporté leurs sept derniers matchs.

Un retour réussi

Gonzalez, libéré par l’organisation des Yankees de New York plus tôt cette saison, avait aussi complété la saison 2018 avec la formation de Milwaukee. En cinq départs avec les Brewers, il avait alors présenté une fiche de 3-0 et une moyenne de points mérités de 2,13. Lors des éliminatoires, le lanceur avait toutefois été limité à trois manches de travail en deux sorties contre les Dodgers de Los Angeles.

Dans l’organisation des Yankees en début de saison, le gaucher avait effectué trois départs au niveau AAA, avec les RailRiders de Scranton/Wilkes-Barre. Il a maintenu un dossier de 2-1, allouant 10 points en 15 manches.