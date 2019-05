Institut esthétique de Québec : une nouvelle technologie pour l’épilation

L’Institut esthétique de Québec offre en exclusivité un tout nouveau traitement d’épilation au laser, le DiolazeXL. Cette nouvelle technologie permet de traiter, sans douleur, tous les types de poils, même s’ils sont très fins. Elle est aussi efficace sur toutes les peaux, y compris les peaux bronzées. Sécuritaire, le DiolazeXL peut traiter toutes les régions du corps. Il agit directement à la racine et offre des résultats deux fois plus rapidement que le laser traditionnel. En savoir plus : institutesthetiquedequebec.com.