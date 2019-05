«Je suis en pleine crise de la quarantaine»

« J’ai 42 ans. Mon fils a eu 20 ans et a quitté la maison et je suis séparée depuis deux, trois semaines. C’est ma nouvelle adolescence. », ajoute-t-elle, rencontrée sur le tapis rouge du Party 80-90 de Rythme FM, à l’Olympia, mardi dernier.

« C’est quelque chose que je dois vivre. Et il y a beaucoup de projets d’humour cet été. J’ai deux projets à Juste pour rire et quatre projets à ComediHa! J’ai aussi trois projets de télé qui sont sur le point d’être signés et si cela fonctionne, je commence à tourner en juin pour le premier et en août pour le deuxième. Il se peut que je sois dans le jus, cet été », avance-t-elle.