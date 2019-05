La fin d’un cycle de vie

Plus je complimente ma blonde, plus je lui dis mon amour, et plus il semble que je me dévalorise. Comme si, n’ayant connu que des hommes menteurs, elle me mettait dans le paquet. À moins qu’elle ne veuille me signifier qu’on arrive à la fin de notre relation de trois ans ? Pourtant je suis un homme fidèle et je crois à la possibilité d’un amour durable. Comment faire pour la convaincre de continuer à s’investir dans notre couple ?

Anonyme

Pourquoi ne pas lui poser la question à elle, puisqu’elle est la mieux placée pour vous répondre ? À moins que vous ne connaissiez déjà la réponse et qu’elle vous fasse trop peur pour l’entendre.