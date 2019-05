La région de Québec enregistre le deuxième plus faible taux de chômage de son histoire

En avril dernier, la région de Québec a enregistré le deuxième plus faible taux de chômage de son histoire, à 3,3% en comparaison de 5,1% pour l’ensemble du Québec.

Pour retracer le record jamais enregistré dans la région métropolitaine de recensement, il faut remonter à une période pas si lointaine. En fait, le record du plus faible taux de chômage a été établi en février 2018, alors qu’il se situait à 3,2%.

En mars 2019, le taux de chômage dans la région de Québec se situait à 3,6% contre 3,3% en avril, ce qui représente le plus faible taux parmi les principales villes canadiennes.

«Dans le contexte de la rareté de main-d’œuvre, certains segments de la population sont particulièrement mis à contribution», souligne Émile Émond, économiste chez Québec International.

Selon son analyse, l’activité des travailleurs âgés de 25 à 54 ans, qui sont déjà fortement actifs, a légèrement augmenté par rapport à la même période l’an dernier.

De plus, la tendance chez les travailleurs expérimentés de 55 ans et plus laisse entrevoir une augmentation plus marquée de ce groupe d’âge parmi la population active.

Au mois d’avril dernier, on dénombrait 464 200 personnes en emploi dans la région, soit 7 000 de plus que le mois précédent. La population active a enregistré une augmentation pour le cinquième mois consécutif.

Le secteur des services est celui qui a le plus contribué à soutenir la croissance du marché de l’emploi. Le commerce en gros, les services professionnels et ceux de l’enseignement ont soutenu le dynamisme de l’emploi en avril permettant d’effacer les reculs limités à l’industrie de la construction et aux services de gestion.

Données comparatives

Taux de chômage en avril 2019