La Ville de Québec augmente sa subvention au FEQ de 100 000$ de plus par année

La Ville de Québec va bonifier de 100 000 $ sa subvention annuelle versée au Festival d’été de Québec pour les deux prochaines années.

L’entente triennale signée en 2018 prévoyait à l’origine le versement d’une somme de 500 000 $ par an à l’organisation, montant rehaussé à 600 000 $ en raison du « virage majeur » orchestré cet été face au manège militaire.

« Cette majoration vise à soutenir les améliorations à l’expérience du festivalier et les importants changements apportés aux sites de la place George-V et du parc de la Francophonie. Le Festival d’été de Québec pourra ainsi accueillir davantage de festivaliers en ce site central et fera de la colline Parlementaire un secteur qui vibrera pendant 11 jours consécutifs », peut-on lire dans des documents du comité exécutif de la Ville.

« Une zone “expérientielle” sera aménagée sur la Grande Allée, entre l’avenue Honoré-Mercier et la rue des Parlementaires », ajoute-t-on. La subvention de 600 000 $ de la Ville de Québec représente 1,9 % du budget du FEQ, évalué à 31,7 M$ en 2019. Le Festival s’attend à financer l’événement en grande partie avec ses revenus autonomes de plus de 20 M$ (vente de laissez-passer, alcool, etc.) et des commandites de 6,5 M$.