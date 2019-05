Laurence Castera: un deuxième album empreint d’authenticité

L’auteur-compositeur-interprète Laurence Castera, qui s’est fait connaître à la populaire émission La Voix, en 2014, et qui a fait la demi-finale du Festival International de la chanson de Granby, l’année suivante, nous offre un deuxième opus, sous l’étiquette Coyote Records.

Pascale l’a rencontré dans sa Beauce natale. Ils ont entre autres parlé du titre Les hauts lieux, tiré d’une chanson qui représente bien l’ambiance que l’artiste voulait donner à ce nouvel album. « C’est une chanson qui m’a fait réaliser que j’avais besoin de retourner dans le bois, d’où je viens, et de me poser pour m’élever », a-t-il expliqué. Ils ont aussi parlé de la sonorité « routière » de l’album. « J’ai passé beaucoup de temps sur la route parce que ça s’écrivait justement un peu en Beauce, mais les idées et la matière première arrivaient entre les spectacles, dit-il. Ça parle un petit peu de la route et je pense que ça a un son un peu routier. J’ai l’impression que ça s’écoute bien sur la route. »

Pour tout savoir, voyez le reportage, demain. Plusieurs dates de spectacle se confirment pour Laurence pour les prochains mois. Il sera notamment à L’Anti, le 11 octobre. Pour en savoir plus sur

l’artiste : coyoterecords.ca, sous Artistes.