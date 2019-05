Le prix Mercure 2019 décerné à Coopérative funéraire des Deux Rives

Le 29 avril dernier, lors du gala Les Mercuriades organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec, la Coopérative funéraire des Deux Rives a remporté les honneurs dans la catégorie Stratégie de développement durable (PME) devant les quelque 1 120 personnes réunies au Palais des congrès de Montréal pour l’occasion.

Cette récompense s’ajoute aux prix précédemment obtenus spécifiquement pour souligner nos efforts en développement durable au cours des dernières années. Même si nous nous occupons des morts, cette reconnaissance nous permet de faire la démonstration que nous nous préoccupons tout autant des vivants », a déclaré monsieur David Émond, directeur général.

Cette reconnaissance figure parmi les 34 prix Mercure remis dans l’une des 17 catégories du concours, sous les volets Grande entreprise et PME.

Rappelons que la Coopérative funéraire des Deux Rives compte 48 000 membres et 9 centres funéraires dans la région de Québec, ce qui en fait la plus importante coopérative funéraire en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur l’organisation : coopfuneraire2rives.com