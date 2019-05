Legault poursuit son petit jeu

Le premier ministre François Legault a fait hier deux démonstrations à propos du tramway de Québec. Un, le projet ne fait pas partie de ses véritables priorités. Deux, il a perdu jusqu’à maintenant sa bataille avec le fédéral.

Le premier ministre y est allé d’un coup de théâtre très bien planifié, hier, en passant d’un ton rassurant, selon lequel il trouverait une solution pour boucler le financement, à un ton alarmiste où il fallait penser à un plan B.

M. Legault poursuit ainsi son petit jeu risqué dans lequel le tramway de Québec sert de monnaie d’échange dans ses discussions avec le fédéral. Jamais il n’oserait y soumettre le troisième lien, une fausse bonne idée dont il a fait une priorité, même si aucun besoin ni aucun coût n’ont encore été déterminés.

Faut-il le rappeler, on parle souvent de « projet de tramway de Québec » pour être succinct, mais il s’agit bel et bien d’un projet de transport structurant.

Cela signifie qu’il sert à influencer l’organisation du territoire, en favorisant la densification plutôt que l’étalement, principale cause de congestion dans les grandes villes.

Le terme structurant signifie également que le projet a pour but « d’assurer des conditions routières acceptables sur les grands axes routiers », de même qu’une « cohabitation harmonieuse entre tous les usagers de la route ». Pour ce faire, le réseau se doit d’être attrayant, fiable, efficace et confortable.

Or, si l’on décidait d’amputer le projet de Québec du tiers de son budget, de toute évidence parce qu’il ne s’agit pas d’une priorité, on le réduirait à une desserte pour le centre-ville. Ce sont les banlieues et le lien entre les rives – des conditions de la CAQ pour soutenir le projet – qui écoperaient.

On viendrait, en d’autres termes, de saboter carrément le projet. Serait-ce l’objectif non avoué ?

Où est la ministre ?

Peu après la sortie publique de Régis Labeaume pour annoncer son cancer et la nécessité pour lui de prendre une pause, Geneviève Guilbault, ministre responsable de la Capitale-Nationale, l’avait assuré de tout son soutien, « de l’appui de notre gouvernement entier. Nous continuerons de faire progresser les dossiers avec son équipe en son absence », avait-elle déclaré.

On se demande bien où se cache la ministre, alors que la réalisation du seul grand projet en transport de Québec pourrait être compromise. Québec traîne de la patte par rapport aux autres grandes villes du Canada, mais ça ne semble pas inquiéter Mme Guilbault.

La priorité à Montréal

Le gouvernement Legault préfère prioriser les projets de transport en commun dans la région de Montréal, qui y abondent, sans que personne exige de ce côté des réductions de budgets, bien au contraire.

Décidément, il ne faut pas s’étonner que, lors de l’étude des crédits pour la capitale nationale, Mme Guilbault ait désigné le tramway de Québec comme le « projet du maire » de Québec. Québec semble, hélas, bien loin des priorités de celle qui devrait en être la principale défenseure.