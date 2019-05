Les Capitales de Québec : une virée dans la ville

Lundi, les joueurs du camp d’entraînement des Capitales sont montés en uniforme à bord de l’autobus touristique afin d’en apprendre plus sur la ville et de visiter plusieurs lieux emblématiques : plaines d’Abraham, toit de l’hôtel Le Concorde, d’où ils ont pu voir le Centre Vidéotron et le Stade Canac, Musée du Fort, Terrasse Dufferin, Château Frontenac. Le gérant de l’équipe, Patrick Scalabrini, souhaitait leur offrir un moment agréable pour qu’ils tissent des liens avec leurs coéquipiers et pour qu’ils comprennent pour quoi et pour qui ils jouent. Ils ont aussi pu aller à la rencontre de leurs partisans. Découvrez leurs impressions et leurs réactions en regardant le reportage de Stéphane Turcot. Pour tout savoir sur l’équipe et voir le calendrier de la prochaine saison : capitalesdequebec.com

Photo courtoisie