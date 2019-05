Les mamans s’invitent chez Phil Roy

« Ce dimanche, j’aurai les deux mains dans la farine ! On a un brunch pour ma mère et un souper pour celle de ma blonde. En plus, on cuisine tout. Donc on cuisine le brunch, puis hop, allez-vous-en, on doit préparer le deuxième service. Ma blonde Virginie cuisine vraiment bien alors je serai son sous-chef », raconte-t-il, rencontré au dévoilement des animateurs des galas du ComediHa ! Fest, au Bain Mathieu, mardi dernier.