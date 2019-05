Les monologues de la laïcité

Ça y est. Après une décennie marquée par le « code de vie » décervelé d’Hérouxville, le défouloir de la commission Bouchard-Taylor, la charte péquiste des valeurs et l’inaction des libéraux, le gouvernement Legault est sûr d’avoir trouvé la formule « modérée » pour clore le dossier.

Les auditions publiques sur son projet de loi (PDL) 21 sur la laïcité de l’État prendront fin le 16 mai. Séparément, Gérard Bouchard et Charles Taylor, opposés à l’interdiction des signes religieux pour les enseignants, y ont fait leur dernier tour de piste. Autant chez les « pour » que chez les « contre », des arguments déjà connus, dont certains sensés, y sont avancés. Grosso modo, les « pour » voient le PDL 21 comme un geste d’inclusion sociale par la création d’un espace libre de signes religieux. Les « contre » y voient au contraire un geste grave d’exclusion. Il est à espérer que les premiers auront raison, mais rien n’est moins sûr.

Chacun étant sûr de SA vérité, ces auditions sont avant tout un chapelet de monologues somme toute irréconciliables. Un spectacle en reprise depuis dix ans. Cette fois-ci, son seul auditoire en direct est nous, les journalistes.

Hijab

Dès juin, le PDL 21 sera adopté, sûrement sous bâillon. Le recours aux clauses dérogatoires des chartes canadienne et québécoise des droits empêchera toute contestation devant les tribunaux. Bref, le tout est réglé comme du papier à musique. Les suites s’annoncent toutefois houleuses : possible désobéissance civile, perte d’enseignantes voilées dans le réseau scolaire public, etc.

Aux auditions sur le PDL 21, comme ailleurs dans le monde, on ne discute en effet que d’un seul signe religieux : le hijab porté par une minorité de femmes musulmanes. Les uns y voient un signe d’oppression des femmes. Les autres, une liberté individuelle à respecter. L’ex-députée libérale Fatima Houda-Pepin rappelait même, hier, que dans l’islam, le voile n’est pas un signe religieux. Auquel cas, pourquoi l’interdire s’il s’agit bien dans le PDL 21 de signes religieux ? On en perd son latin.

Cela dit, le gouvernement est majoritaire. Il n’a pas caché ses intentions. Il jouit de l’appui d’une majorité de Québécois. Il peut donc aller de l’avant. Le recours aux clauses dérogatoires est aussi parfaitement légal. Le problème n’est pas là.

Vraie question

La vraie question est ailleurs : le port de signes religieux par des enseignants pose-t-il un problème d’une ampleur et d’une urgence telles qu’il nécessite son interdiction par une loi ? Or, le gouvernement refuse de répondre par des études documentées. Ce qui nous amène au paradoxe ultime.

Le PDL 21 modifie la Charte québécoise des droits « afin d’y inscrire que les libertés et droits fondamentaux doivent s’exercer dans le respect de la laïcité de l’État ». Ce qui, en soi, marquera une avancée majeure pour la société québécoise.

Le paradoxe est celui-ci. D’une main, le gouvernement modifie la charte québécoise des droits pour ce motif noble et nécessaire. Bravo. De l’autre, il recourt à la clause dérogatoire pour soustraire sa loi aux droits fondamentaux reconnus par la même charte, dont la liberté de conscience et de religion. Cherchez l’erreur.