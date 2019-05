Loin de la retraite

« Dans ce métier-là, la retraite vient normalement quand le milieu le décide. Je recommence Belle et Bum pour une 17e année et je serai de la prochaine saison d’En tout cas avec Guylaine Tremblay. Quand tu as des projets comme ceux-là, tu ne penses pas à prendre ta retraite. Aussi, cet été, on fait encore Piment Fort à Québec dans un théâtre. Ça pogne toujours », s’exclame l’animateur, rencontré au dévoilement des animateurs des galas du ComediHa! Fest, au Bain Mathieu, mardi dernier.