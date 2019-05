Médecins : l’orgie des primes continue

Extras en sus de la grosse rémunération

Je l’ai dit et documenté dans ma dernière chronique : la CAQ était supposée geler et même faire baisser le salaire déraisonnable des médecins. Mais, la CAQ n’a rien fait, et est même revenue sur son engagement. Je n’ai absolument rien contre nos docteurs, je conteste seulement leurs énormes rémunérations versées par l’État à ceux qui travaillent dans le public. Rien ne justifie ces juteux émoluments, tant en termes de diplomation et d’études universitaires, d’expérience et d’utilité sociale. Plusieurs milliers de commis d’État, dont les professeurs d’université, ont autant, sinon plus, de diplômes d’universitaires, de compétence et d’années d’expérience et sont loin de gagner autant. Un travailleur de rue, un enseignant, une préposée aux bénéficiaires, etc., ont une aussi grande importance dans la société. Mais les médecins ont plein d’argent et peuvent se payer des lobbyistes, des firmes de relations publiques, des sondages orientés et des ex-politiciens engagés à titre de négociateur comme Lucien Bouchard.

Comme si ce n’était pas assez, le PLQ de Couillard, de Barrette et de Coiteux a, pendant qu’il coupait drastiquement dans nos services publics, augmenté la rémunération et les faveurs économiques ainsi que fiscales des toubibs. Et ça continue avec la CAQ qui continue à légitimer ces injustices.

Prime coûteuse et inutile pour « superviser » les super-infirmières

La CAQ s’était vigoureusement opposée aux primes ridicules versées aux médecins, qui peuvent atteindre 62 000 $ par année par super infirmière afin de supposément les superviser, elles qui ont autant de compétences et de diplomation universitaire qu’eux en termes de médecine de première ligne. Elles sont les plus scolarisées au Canada et elles sont celles qui ont le moins de latitude et de responsabilité professionnelles. Le Québec est la province avec le moins d’infirmières praticiennes spécialisées (IPS) par habitant, et de beaucoup si on compare avec l’Ontario. Déjà en 2018, Tommy Chouinard avait écrit sur le sujet, soit le 2 mai 2018 : « Des médecins payés pour superviser les super infirmières ». Et suite à une récente étude de l’Institut de recherche et d’information (IRIS), il se trouve que la prime grossit sans que la CAQ bouge. La CAQ ne fera rien, je vous le prédis. Trop lâche : « Les super infirmières rapportent un demi-milliard aux médecins » (Le Devoir, 25 avril 2019). Évidemment, les docteurs n’ont pas apprécié et ont répliqué très maladroitement et de façon grossière à l’étude de l’IRIS, comme c’est souvent leur habitude.

Prime pour les médecins gestionnaires

L’austérité c’est pour les autres et pas pour les docteurs. Telle était la devise du Parti libéral du Québec. Le PLQ coupait les salaires des autres commis d’État, rigueur oblige, mais consentait – oh surprise — « Nouvelle prime de 100 000 $ pour des médecins spécialistes gestionnaires » (Le Journal de Québec, 1er mai 2018). Le PLQ parlait d’une prime de gestion. Que va faire la CAQ selon vous? Je répète que toutes ces primes sont versées en sus des gros salaires afin d’arrondir les fins de mois.

La prime jaquette disparait... mais demeure

La prime jaquette versée aux médecins spécialistes au montant de 66 $ pour daigner revêtir l’uniforme afin de visiter un patient en isolement disparait. Mais n’ayez crainte, elle sera versée sous une autre forme, soit par l’augmentation des primes encaissées pour cinq autres codes d’actes : « Le forfait jaquette disparaîtra au profit d’une autre prime » (Le Journal de Montréal, 12 octobre 2018). Dans l’opposition, la CAQ s’opposait fébrilement à cette autre prime. Et maintenant au pouvoir, qu’arrivera-t-il?

Une prime pour arriver à l’heure

« 41 M$ en “primes d’assiduité” à des médecins spécialistes. 105 $ pour arriver à l’heure. 19 891 $ par année par anesthésiste » (Le Journal de Montréal, 8 décembre 2017). C’est le fougueux Gaétan Barrette qui a négocié cette prime « extra » alors qu’il était ministre libéral de la Santé. Il s’est dit par contre scandalisé par ce boni de ponctualité versé aux médecins... qu’il a lui-même négocié (Le Journal de Montréal, 8 décembre 2017). Diane Francoeur, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes a, comme à son habitude, défendu cette prime juste et équitable. Elle a même accusé Barrette de dénigrer les médecins avec des déclarations blessantes.

La prime pour daigner voir les vieux

Pour daigner recevoir à leur bureau ou à l’hôpital un patient âgé de 85 ans et plus, passez à go, et ils encaissent une prime de 55 $ (Le Journal de Montréal, 21 mars 2018). On est rendu à combien de primes si le médecin est à l’heure, porte sa jaquette et s’occupe d’un patient de 85 ans qui consulté auparavant une super infirmière à qui le toubib a prodigué des conseils comme celui de lui référer un client?

Et d’ajouter à ça la prime « réunion »

« Le gouvernement (PLQ) a versé 111 millions $ en “primes réunion” aux médecins depuis trois ans » (Le Journal de Montréal, 5 mars 2018). 111 millions $ de primes « réunion » en seulement 3 ans, ça dépasse l’entendement. Je ne sais pas pour vous, mais moi la moutarde commence à me monter au nez. Tout ça, c’est de la folie furieuse faite par les politiciens subjugués. Ils sont plus courageux et mauvais avec le monde et les travailleurs ordinaires.

Une prime de ressourcement avec ça?

« Jusqu’à 800 $ par jour au spa : les médecins se font rembourser (par l’État et les contribuables) des activités de yoga et de méditation » (Le Journal de Montréal, 12 décembre 2012). Bien évidemment, les infirmières et les préposés aux bénéficiaires n’ont pas droit à ça.

Les versements en trop suite à des surfacturations

Dixit la vérificatrice générale du Québec : « 10 M$ versés en trop (pour la seule année 2016) aux 186 médecins millionnaires » et « Un médecin a facturé 1 M$ en trop » (Le Journal de Montréal, 30 novembre et 21 décembre 2018). Et c’est comme ça chaque année. Malgré l’ampleur des sommes impliquées : « Fausses factures : la RAMQ tarde à apporter les correctifs requis » (Le Devoir, 1er décembre 2018).

Les frais accessoires ressuscités

Encore des millions de dollars versés chaque année par les patients directement aux médecins par le biais des frais accessoires qui vont disparaître et ressuscités sous une autre forme : « L’abolition des frais accessoires va disparaître des services » (Le Journal, 20 décembre 2016). Inquiétez-vous surtout pas : « Les frais accessoires facturés autrement » (Le Journal de Montréal, 22 janvier 2018).

Et pour les soulager de devoir trop payer d’impôt

Contrairement à tous les autres commis d’État, les médecins qui travaillent principalement dans le réseau public peuvent s’incorporer afin de moins payer d’impôt sur le revenu à payer, cette fâcheuse responsabilité sociale qu’ils laissent aux autres travailleurs ordinaires : « Les médecins privent le fisc de 150 M$ (l’an). Environ 44 % d’entre eux ont opté pour l’incorporation afin d’économiser des milliers de dollars en impôt » (Le Journal de Montréal, 26 février 2014). Et soyez dans la joie puisque toujours plus de docteurs s’incorporent : « Plus de la moitié des médecins du Québec incorporés » (Le Journal de Montréal, 24 octobre 2017).