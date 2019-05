Message à une femme qui n’a que des qualités

Aujourd’hui dans ton Courrier, une dame raconte son drame du temps des fêtes avec chicane dans la cabane. À la mort de ses parents, dont elle s’était occupée jusqu’à leur décès, elle avait reçu tous leurs biens en héritage. Choisissant de passer outre à leurs volontés, elle a décidé de partager son héritage avec son frère et sa sœur. Comme ce n’est pas encore assez pour eux, ils l’accusent de n’avoir partagé que la partie visible en s’appropriant une éventuelle partie cachée. Son mari a réagi en mettant tout ce monde à la porte. Et maintenant, madame se demande comment renouer avec sa famille, coincée qu’elle est entre eux qui la boudent et son mari qui a voulu l’aider.

« Pour régler un problème, Madame, il faut commencer par l’identifier. On ne met pas un plâtre sur une jambe quand c’est le bras qui est cassé. Vos explications sur les motivations sous-tendant­­­ vos actions me semblent à côté de la plaque. Vous affirmez avoir toujours ouvert votre porte à votre famille parce que vous considérez que c’est le rôle d’une aînée. Eh bien, sachez que plein d’aînés se foutent complètement de leur famille.

Vous affirmez avoir agi ainsi parce que vous n’avez pas d’enfants. Ma tante n’a pas d’enfants et ne reçoit personne de sa famille. Et je ne vous crois pas quand vous dites avoir partagé votre héritage pour éviter la chicane et parce que vous aviez choisi d’oublier les bêtises que les vôtres vous ont faites.

Votre mari met son pied à terre en sommant les vôtres de s’excuser, et parce qu’il les met dehors devant leur refus de s’amender, vous souhaiteriez aller vous coller de nouveau sur ces gens qui vous piétinent depuis l’enfance ? Je soupçonne en vous une personne qui s’écrase devant tout le monde. Un simple examen de conscience vous indiquerait probablement que vous avez fait ça toute votre vie devant tout le monde et en toutes circonstances.

Pourquoi ne pas chercher pourquoi vous êtes comme ça ? Qui vous a dressée ainsi dès la naissance ? Est-il possible que ce qui vous a séduit chez votre conjoint soit sa capacité à se tenir debout ? Ne seriez-vous pas pleutre par hasard ? Louise vous a démasquée en vous montrant comment vous obéissez à maman quand cela fait votre affaire (on doit accepter de se faire piétiner pour rendre tout le monde heureux) pendant que vous êtes capable de lui désobéir en partageant un héritage qu’elle vous avait légué, à vous seule, pour services rendus. Bonne réflexion dans le miroir ! »

Anonyme

De façon plus élaborée, vous avez appuyé encore plus sur la dichotomie d’une personne qui se permet de transgresser la règle tout en restant convaincue d’être dans le droit chemin et de le faire pour le bien de tout le monde. Sauf le sien évidemment. S’y ajoutant le fait que l’autorité dont a fait preuve son mari pour lui rendre service en éloignant ses abuseurs la mette mal à l’aise au point de réveiller la culpabilité infantile qui la ronge face à l’autorité parentale. Quelle tristesse !